Российские призеры Олимпиады в Токио получат государственные награды

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении орденами и медалями спортсменов, отличившихся на Олимпиаде в Токио: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмены награждены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)", - отмечается в указе, передает РИА Новости.

Российским спортсменам-призерам будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.

Еще 27 олимпийцев удостоены ордена Дружбы. Среди них - Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублев, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.

Напомним, на завершившихся в Токио Олимпийских играх российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.