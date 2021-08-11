Боксер Гаджимагомедов намерен бороться за золото Олимпиады-2024

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, собирается продолжить тренировки и принять участие в Играх в Париже в 2024 году.

По его словам, в предстоящие три года он намерен работать над ошибками, "улучшать свои возможности, чтобы выступить на Олимпиаде хорошо". "Конечно же, нашей целью была на этой Олимпиаде золотая медаль, на этот раз [завоевал] серебро. Но мы будем работать, чтобы получить золото в Париже", - приводит слова собеседника ТАСС.

Гаджимагомедов отметил также, что старался не обращать внимания на запрет использования флага и гимна России во время Олимпиады, но в то же время, выступать со всей атрибутикой "было бы намного приятнее".