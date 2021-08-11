Названа статистика смертности вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане

В столице Казахстана с начала года умерли от коронавируса 23 привитых человека, всего болезнь с начала года унесла 1088 жизней, сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

"Это мизерный показатель, меньше 2%. Все они были старше 59 лет и имели ряд хронических заболеваний", - сказал он, передает Sputnik Казахстан.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой проинформировал о том, что среди умерших от коронавируса 97,7% - это непривитые граждане, 2,3% - привитые, у всех были хронические заболевания.