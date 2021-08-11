Роман Вильфанд: погоду на юге России определяет мощный компактный циклон

Компактный, но мощный циклон, властвующий на юге России, в течение трех дней будет определять опасную погоду, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Циклоническая деятельность очень развита южнее… На юге действительно формируется глубокий мезоциклон - это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший - на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Деятельность мезоциклона захватит Краснодарский край, Ростовскую область, Адыгею, Черноморское побережье, но самое сильное влияние он окажет на Крым.

"В Крыму очень сильный дождь, и это уже опасное явление, это превышает пороговое значение для Крыма. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с. Опасное предупреждение продлено в Крыму на 12 августа", - добавил ученый.