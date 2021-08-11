В Узбекистане поминают футболистов погибшего в авиакатастрофе "Пахтакора" (ВИДЕО)

Ровно 42 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета, в результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".

В катастрофе над украинским небом погибли футболисты Равиль Агишев, Михаил Ан, Олим Аширов, Сирожиддин Базаров, Константин Баканов, Юрий Загуменных, Шухрат Ишбутаев, Александр Корченов, Николай Куликов, Владимир Макаров, Сергей Покатилов, Владимир Сабиров, Владимир Федоров и Виктор Чуркин, - передает Sputnik Узбекистан.

Жертвами авиакатастрофы стали тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Талибджанов и врач Владимир Чумаков.

В сезоне 1979 года эта команда была среди лидеров союзного чемпионата, и гибель игроков стала настоящим ударом для всей спортивной общественности Узбекистана.

Два года назад в честь разбившейся команды назвали небольшую зеленую улицу, ведущую к стадиону "Пахтакор" – так Шайхонтохурский районный кенгаш увековечил память об игроках и членах "Пахтакора-79".

На улице еще с советских времен установлен обелиск с именами погибших, а расположенные поблизости футбольные площадки с играющими сегодня воспитанниками спортшкол символизируют связь поколений и память о легендарной команде.