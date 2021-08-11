Жителям Кочубеевского округа Ставрополья вернули свет
Специалисты восстановили электроснабжение в Кочубеевском округе Ставропольского края, нарушенное сегодня утром из-за аварии, - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
"Аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Напомним, сегодня утром из-за частичного аварийного отключения без электроснабжения остались пять населенных пунктов округа, в зоне отключения находилось 11 тыс 674 человека.
Вестник Кавказа
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