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Жителям Кочубеевского округа Ставрополья вернули свет

Жителям Кочубеевского округа Ставрополья вернули свет

Специалисты восстановили электроснабжение в Кочубеевском округе Ставропольского края, нарушенное сегодня утром из-за аварии, - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, сегодня утром из-за частичного аварийного отключения без электроснабжения остались пять населенных пунктов округа, в зоне отключения находилось 11 тыс 674 человека.

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Вестник Кавказа

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