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Рамзан Кадыров стал лучшим мобильным репортером телеканала "Грозный"

Рамзан Кадыров стал лучшим мобильным репортером телеканала &quot;Грозный&quot;

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию телеканала "Грозный" как его лучший мобильный репортер, - сообщили в руководстве чеченского СМИ.

"Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил главу республики, мобильного репортера телекомпании "Грозный" Рамзана Кадырова премией в размере 45 тыс рублей за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе", - сообщает телеканал, передает РИА Новости.

Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера телерадиокомпании, присылая самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях, - добавили в ЧГТРК "Грозный".

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Вестник Кавказа

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