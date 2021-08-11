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В Кабардино-Балкарии действует особый противопожарный режим

В Кабардино-Балкарии действует особый противопожарный режим

В пресс-службе ГУ МЧС по  Кабардино-Балкарии проинформировали о введении в регионе особого противопожарного режима. Он был введен из-за жары, которая повышает риск возникновения пожаров.

"С 5 августа по 20 сентября 2021 года постановлением правительства КБР введен особый противопожарный режим. Он подразумевает выполнение комплекса превентивных мероприятий, которые позволят минимизировать риски возникновения пожаров", - сообщает экстренное ведомство, уточняя, что введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение каких-либо пожароопасных работ.

Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

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Вестник Кавказа

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