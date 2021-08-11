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Врио главврача назначили в больнице Северной Осетии, где погибли люди

Врио главврача назначили в больнице Северной Осетии, где погибли люди

Олег Томеев был назначен временным исполняющим обязанности руководителя больницы в Северной Осетии, где погибли пациенты.

"Врио главврача КБСП (Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи - прим. ред.) назначен Олег Томеев", - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее Томеев занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи, а также территориального Центра медицины катастроф, передает ТАСС.

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