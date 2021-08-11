В Иране бушует коронавирус: более 42,5 тыс заболевших за сутки

За минувшие сутки в Иране был выявлен 42 541 новый случай заражения COVID-19, 4 865 больных из этого числа были госпитализированы, - сообщает министерство здравоохранения ИРИ.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Иране с начала пандемии возросло до 4 281 217, на лечении в отделениях интенсивной терапии находятся 6 932 пациента с диагнозом COVID-19, - передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 536 человек, общее число летальных исходов в стране возросло до 95 647.

В стране с населением около 83 млн человек до настоящего дня первый этап вакцинации прошли 13 793 310 человек, второй - 3 401 487 человек, - говорится в сообщении иранского Минздрава.