Футбольный матч в Узбекистане завершился массовой дракой с болельщиками (ВИДЕО)

Во вторник, 10 августа, в Узбекистане произошла массовая драка во время футбольного матча.

Инцидент случился на стадионе "Арал", где проходил матч 8-го тура чемпионата Каракалпакстана по футболу между командами "Муйнак сити" и "Джайхун".

По данным местного хокимията, на 67-й минуте матча игрок "Муйнак сити" совершил жесткий подкат под соперника. Это вызвало недовольство со стороны некоторых болельщиков, которые выбежали на поле и устроили массовую драку.

В МВД отметили, что в результате конфликта никто не пострадал. Ведется расследование, передает Podrobno.uz.