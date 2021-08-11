Новороссийских водителей маршруток будут штрафовать за неработающие кондиционеры?

Мэр кубанского города-героя Новороссийска Игорь Дяченко в своем аккаунте в Instagram сообщил, что поручил подготовить проект обращения в ЗСК Кубани о внесении изменений в закон, согласно которому за неиспользование в салоне системы кондиционирования нарушителю грозит административный штраф на юрлицо 10 тыс рублей, на водителя 3 тыс рублей.

"Меры, которые принимаются на законодательном уровне к недобросовестным водителям, не включающим кондиционеры в салоне общественного транспорта, должны быть однозначно жестче", - написал градоначальник, цитирует его "АиФ-Юг".

Также подготовлен проект письма об инициировании на краевом уровне внесения дополнения в статью 19 краевого закона №3931-КЗ "Требования к перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров", обязывающего включать кондиционер в салоне общественного транспорта при среднесуточной температуре воздуха выше 20 градусов тепла.

За последний месяц от жителей Новороссийска в адрес администрации поступило 39 жалоб на духоту в маршрутках, в 18 случаях факт подтвердился, пять автобусов сняли с линии, 13 водителей уволили за нарушения.