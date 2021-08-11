Каладзе пообещал поднять зарплату сотрудникам мэрии Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что с 2022 года работникам мэрии повысят заработную плату.

О необходимости повышения заработной платы госслужащим заявил 9 августа премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Каладзе отреагировал на заявление премьера на сегодняшнем заседании правительства, отметив, что "со следующего года вопрос оплаты труда будет рассматриваться и в масштабах муниципалитета".

Градоначальник также акцентировал внимание на том, что размер зарплаты не менялся уже несколько лет, и труд людей находящихся на "службе у граждан и государства, не оценен должным образом". "Мы не единожды говорили об этом и перед пандемией было принято решение повысить зарплаты, однако пандемия радикально изменила наши планы", - цитирует его "Грузия Online".

Каладзе поручил своим заместителям активно работать в тесном сотрудничестве с центральными властями, чтобы с января 2022 года стало возможным повысить зарплаты служащим мэрии. При этом мэр подчеркнул, что повысить зарплаты можно будет при условии наличия хорошего экономического роста. "А цель этого решения - максимально приблизить существующие ставки по заплатам, к ставкам в частном секторе", - подытожил градоначальник.