В Какашуре введен карантин после заражения человека сибирской язвой

Администрация Карабудахкентского района Дагестана ввела карантин в селе Какашура, житель которого был госпитализирован с подозрением на заражение сибирской язвой. Мужчина занимался забоем и разделыванием мяса крупного рогатого скота. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"В настоящее время в селе Какашура ввели карантин, продолжается наблюдение за всеми, кто контактировал. Скот почти полностью вакцинирован", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что также была проведена заключительная дезинфекция более 200 гектаров пастбищ, мест содержания скота и дворовых территорий.

Сейчас на территории населенного пункта запрещено ввозить и вывозить скот. Также осуществляется контроль с привлечением правоохранительных органов.