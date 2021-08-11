Лайнеры "Азимута" будут летать между Псковом и Ростовом

В субботу, 14 августа, официальный перевозчик аэропорта Платов авиакомпания "Азимут" открывает новое направление Псков - Ростов - Псков, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Самолет будет вылетать из Пскова в 7:25 утра и садиться в донском аэропорту Платов в 11:25. Обратно из Ростова самолет отправится в 19:55 и приземлится в Пскове в 23:55, - передает "АиФ-Ростов".

Время полета составит четыре часа с учетом 40-минутной технической посадки в Москве, - говорится в сообщении.