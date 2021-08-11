Украина продлила карантин до 1 октября

Украинского правительство продлило карантин в стране до 1 октября. Ранее карантин был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эпидемическая ситуация в настоящее время в стране взята под контроль, но в последнее время "фиксируются первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу" .

Напомним, что адаптивный карантин на Украине был введен 22 мая 2021 года, в рамках данной меры ограничения устанавливаются отдельно в каждом регионе в зависимости от эпидемической обстановки.