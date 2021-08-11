Парламент Ирана рассмотрит президентский список министров

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня представил Меджлису (парламенту) страны официальный список кандидатов на министерские посты в новом правительстве, - сообщает его пресс-служба.

"Раиси в письме к Меджлису представил список министров тринадцатого правительства для выражения им вотума доверия со стороны парламента", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

О том, что Меджлис получил предварительный неофициальный список кандидатов на министерские посты нового правительства, сегодня сообщил и член парламентского президиума Алиреза Солейми.