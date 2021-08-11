Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой попросил его рассказать о планах реконструкции исторического центра города.

Президент отметил, что работ по благоустройству в городе не проводилось очень давно.

"С советских времен, даже в советское время, там не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России. Знаю, что у вас есть на этот счет предложения и планы", - сказал глава государства.

В свою очередь Развожаев сообщил о том, что действительно "многое делается" для наведения порядка в центральной части Севастополя. В частности, идет масштабное благоустройство общественных пространств.