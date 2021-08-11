Крым завтра накроют сильные ливни с градом

Уже завтра, в четверг 12 августа, в Крым снова придут сильные ливни и град, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер со скоростью 20-25 м/с", - уточнили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Спасатели также напомнили в своем штормовом предупреждении о необходимости соблюдения правил безопасности при непогоде.