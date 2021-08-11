Армянские парламентарии устроили потасовку в зале заседаний

В армянском парламенте сегодня после того, как спикер законодательного органа Ален Симонян вынес предупреждение двум оппозиционным депутатам за резкие высказывания в адрес правящей партии и премьер-министра, вспыхнул конфликт с потасовкой между депутатами от власти и оппозиции, заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Ален Симонян должен ответить за свои действия. Он не имеет права выносить предупреждения, комментировать наши заявления с трибуны", - заявила депутат от оппозиционного блока "Армения" Лилит Галстян, впоследствии вместе с остальными депутатами от оппозиции в знак протеста покинувшая зал заседаний парламента, передает ТАСС.

Драку после потасовки предотвратили несколько десятков сотрудников служб безопасности, которые вошли в зал. Сейчас заседание продолжается, оппозиционные депутаты вернулись в зал заседаний.

Напомним, парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. Он насчитывает 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", 29 - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, семь - блок "Честь имею", лидером которого является бывший директор Службы национальной безопасности страны Артур Ванецян.