Макрон призвал сделать прививку от COVID-19 всех, кто может

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал всех жителей республики привиться от коронавируса COVID-19.

"Санитарный кризис не кончился. Мы осознаем сложность вводимых ограничений, но не имеем другого выбора", - отметил он, выступая по видеосвязи на внеочередном Совете по обороне.

"Все французы, которые могут, должны вакцинироваться", - цитирует Макрона ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 204 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.