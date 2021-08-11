Бывшим осетинским высокопоставленным чиновникам предъявили обвинение

Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма республики Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 млн рублей при покупке недвижимости по завышенной стоимости, - сообщила сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ранее задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сказала она, передает РИА Новости.

Обвинения экс-чиновникам предъявлены в рамках расследования уголовного дела о растрате, следствие просит суд об аресте всех фигурантов, - добавила Петренко.