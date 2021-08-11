Москву предупредили о приближающихся холодах

Холодный фронт приблизится к Москве уже в понедельник, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, с этого момента лето будет сдавать свои позиции, зарядят дожди.

"С приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень", - сказал он, уточнив, что волна холода будет достаточно ощутимой, это будет "первый звоночек от приближающейся осени", передает РИА Новости.

Тишковец также отметил, что холодный фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения.