Лавров встретится в Крыму с молодыми деятелями культуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завтра выступит на форуме "Таврида" в Крыму, где встретится с молодыми деятелями культуры из регионов РФ, - говорится в сообщении МИД РФ.

"12 августа состоится выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в арт-кластере "Таврида". Глава МИД России встретится с молодыми деятелями культуры и искусства из 66 регионов России", - сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

Напомним, форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за это время он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Форум проходит недалеко от Судака в бухте Капсель, там же строится и арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями.