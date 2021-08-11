В Тбилиси усилится контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об ужесточении контроля над соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

"Ношение масок обязательно везде, особенно в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. В этом направлении мы усилим контроль", - сказал он на заседании городского правительства.

Каладзе подчеркнул, что "сегодня идет война, и в этой войне побеждает тот, кто противостоит врагу таким оружием как вакцина". "Только осознавая реальные опасности, мы сможем достойно справиться с этим вызовом. Давайте защитим себя, свою жизнь, наших детей, матерей, отцов, бабушек и дедушек", – сказал градоначальник, напомнив, что единственный способ защиты от коронавируса – вакцинация, передает Sputnik Грузия.