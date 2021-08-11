Проведенная свадьба обошлась ресторану в Тбилиси небольшим штрафом

Ресторан в районе Глдани на окраине получил штраф в размере 10 тыс лари за проведение свадьбы. Об этом сообщили в Инспекции труда Минздрава Грузии.

Праздничное мероприятие состоялось в ресторане 10 августа.

"В данном случае было запрещенное социальное мероприятие и, соответственно, выявлен был организатор - юридическое лицо, которое осуществляло указанную запрещенную деятельность. К нему была применена санкция в размере 10 тыс лари", - заявила глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая.

Она подчеркнула, что на данном этапе объект опечатан не будет.

Напомним, 9 августа власти Грузии объявили о введении новых ограничений в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 10 августа в Грузии стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 461 198 человек. Справились с болезнью 409 110 жителей страны, умерли – 6230.