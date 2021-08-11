Мины ВС Армении погубили 23 мирных жителя Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала данные по числу гражданских лиц, погибших и пострадавших в результате подрыва на минах на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

"С 10 ноября 2020 года по 11 августа 2021 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли 23 мирных жителя", - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры страны.

В этот же период при подрыве на минах 36 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, - отмечает главное надзорное ведомство Азербайджана.