Пожарные потушили крышу в Махачкале

В Махачкале потушили возгорание на крыше жилой пятиэтажки на проспекте Шамиля, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Уточняется, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

"В 10:42 пожар был локализован на площади 150 кв м, в 11:04 – ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что утром в среду в четырехподъездном жилом доме на проспекте Шамиля загорелась кровля. Из здания было эвакуировано 120 жильцов.