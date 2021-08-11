В Казахстане в ДТП погибли три молодых девушки

Сегодня на 179 км трассы Нур-Султан-Петропавловск близ Макинска произошло смертельное ДТП - столкнулись два автомобиля, три пассажирки одного из них скончались на месте, еще четыре человека оказались в больнице, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области

"Водитель автомашины марки Skoda, 43-летний житель города Нур-Султан, двигаясь из столицы и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с попутно движущимся Zaz Chance, которым управлял 23-летний житель Нур-Султана. Три пассажирки второго авто скончались на месте аварии. Им было по 24, 27 и 29 лет", - рассказали в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Skoda ехал "с сумасшедшей скоростью", в итоге тела выкинуло из салонов авто прямо на проезжую часть.

Еще четырех человек доставили в ближайшую больницу это водитель и 23-летний пассажир автомашины Zaz Chance и двое пассажиров Skoda, жительницы столицы 18 и 19 лет.

Водитель Skoda серьезных травм не получил. Его ждет досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и возможное лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.