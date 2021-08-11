Организаторы нарколаборатории осуждены в Севастополе

Жительницы Севастополя, организовавшие лабораторию по производству синтетического наркотика для продажи в другие российские регионы облачили 5,5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Наказание задержанным предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Также у злоумышленниц будет конфисковано имущество – автомобиль, на котором осуществлялась перевозка запрещенных веществ.

Севастопольский горсуд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, и он вступил в законную силу.

Следствие установило, что вещество предназначалось для сбыта наркокурьерам и транспортировки в иные регионы России, продажа планировалась через запрещенный интернет-магазин с закладкой в тайники.