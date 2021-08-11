Руководство КТК серьезно занизило масштабы экокатастрофы под Новороссийском

Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), - сообщил сегодня Институт космических исследований Российской академии наук (РАН).

"Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв м, однако в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива эти данные не подтвердились.

Напомним, вечером в субботу во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км.