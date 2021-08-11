В России за сутки выявили 21 571 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 571 новый случай COVID-19, а общее число инфицированных выросло до 6 512 859, - сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 571 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 740 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Москва снова стала лидером по числу заболевших – в столице выявлено 2076 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1804, в Подмосковье – 1054. Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.

Подтверждены 799 смертей пациентов с COVID-19 за сутки, за все время скончался 167 241 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,33%.