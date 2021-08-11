Главный санврач: необходимо активизировать кампанию по вакцинации жителей Крыма

Главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская сообщила о том, что низкая активность иммунизации от коронавирусной инфекции не позволит ослабить антиковидные ограничения в Крыму в сентябре.

По ее словам, активность иммунизации несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей, что не позволяет говорить о том, что к сентябрю месяцу сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, необходимого для отмены ограничений.

"В среднем в день мы сейчас вакцинируем 8-10 тыс. человек. Из них первый компонент - 3-4 тыс. человек", - сказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Он подчеркнул, что этот показатель должен быть увеличен в два-три раза. "Только первичных мы должны делать порядка 11-12 тыс человек", - акцентировал внимание он.