В Махачкале пылает жилой многоквартирный дом

Жилая пятиэтажка горит в Махачкале, из нее эвакуированы более сотни человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Горит пятиэтажный многоквартирный жилой дом в районе Узбек-городка в Махачкале на проспекте Шамиля, 21. Пылает крыша. На место прибыли пожарные МЧС и карета скорой помощи. Эвакуированы 120 человек. В доме 60 квартир", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На месте происшествия работают 10 единиц пожарно-спасательной службы, площадь пожара составляет около 150 кв м, предварительно пострадавших нет, - сказал представитель ведомства.