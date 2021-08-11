Кубань останется во власти непогоды

Специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили трехдневный прогноз погоды, спрогнозировав на сегодня, 11 августа, сохранение облачной погоды с кратковременным дождем, грозой и сильным дождем вечером.

"Порывы ветра могут достигать 14 м/c. Температура днем достигнет 29 тепла, а ночью упадет до 19. В некоторых районах Кубани ожидаются опасные явления: ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/c. На Черноморском побережье температура днем также дойдет до 29 тепла, а ночью не сильно похолодает - столбики термометров опустятся всего до 24", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

На ближайшие двое суток в крае прогнозируют сохранение дождливой и ветреной погоды. Температура днем будет в пределах 27-32 тепла, а ночью составит 18-23.

Кроме того, в юго-западных, центральных районах и северной половине края сохранится высокая пожароопасность.

Напомним, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявили, что на территории края действуют пять штормовых предупреждений из-за сильных осадков, града, формирования смерчей над морем и высокой пожароопасности.