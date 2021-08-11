Лесные пожары в Турции по состоянию на 11 августа

В Турции уже 14-й день продолжается борьба с лесными пожарами. Основные операции развернуты для тушения пламени в районе Кейджегиз юго-восточной провинции Мугла. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли объявил, что пожары в Миласе и Бодруме локализованы.

Борьба с пожаром в Гюмюшлюк

Пожар, вспыхнувший в зарослях маки и на пастбищах в районе Бодрума (провинция Мугла), был взят под контроль. В районах Дерекей и Гюмюшлюк пожар, который продолжался в травянистых и кустарниковых областях, был остановлен большим количеством водометов, пожарными автомобилями TOMA и 4 вертолетами. Операцию поддержали бетономешалки, принадлежащие частным компаниям.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил, что пожар в Бодруме локализован. "Пожар в Бодруме взят под контроль. Наши усилия по охлаждению продолжаются", - написал он в Твиттере.

Сильный ветер в Кейджегизе

Турецкие пожарные все еще борются с пожаром в районе Кейджегиз, продолжающимся вот уже 13 дней. Пламя сохраняется на отрезке между нагорьем Чевмен и Чичекбаба. Наличие в регионе глубоких долин и крутых склонов отрицательно сказывается на усилиях тушить пожары с суши. Сложности создают и сильные ветра.

"Пожар в Кейджегизе не представляет значительной угрозы для поселений, мы эффективно сражаемся с воздуха и с земли", - отметил Пакдемирли.

Пожар в провинции Чанаккале под контролем

Лесной пожар в западной провинции Чанаккале удалось подавить примерно за 3 часа. Между районами Эзин и Айваджик по неизвестной причине возник пожар около деревни Кеседере Чамичи Махаллеси. После того, как жители села доложили о ситуации в экстренные службы, в регион были отправлены несколько бригад пожарных.

Муниципалитеты городов Эзин и Гейикли предоставили транспортные средства и персонал для работы, проводимой командами, входящими в Управление лесного хозяйства Айваджик и Управление лесного хозяйства Эзина. В операциях по тушению участвуют 2 вертолета, 2 бульдозера, 5 разбрызгивателей воды, 3 автоцистерны и 2 машины быстрого реагирования.

Команды пожарных при поддержке горожан приложили огромные усилия, чтобы пламя, приближающееся к жилому району, не распространилось дальше. Пожар, который был активен на 3 гектарах земли в провинции Чанаккале, был подавлен примерно за 3 часа. Сразу после этого были начаты работы по охлаждению.