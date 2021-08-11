Гинцбург рассказал о влиянии "Спутника V" на ДНК

Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека исключено, заверил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что, так как препарат не размножается в организме, то он не может повлиять на структуру ДНК человека. "Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это исключено... "Спутник V" не является живой вакциной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли какое-то отсроченное влияние вакцины на здоровье человека.

Ранее Гинцбург заявлял, что вакцинация беременных от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" проходит нормально. "Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку", - говорил он.