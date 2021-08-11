В Пашковском микрорайоне Краснодара прогремел взрыв газа, есть погибший

Взрыв бытового газа и пожар произошел минувшей ночью в жилом доме по ул. Орджоникидзе краснодарского микрорайона Пашковский: один человек погиб, еще двое ранены, - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка по факту взрыва бытового газа 4-этажном жилом доме. Пострадавшие помещены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь, 53 жильца дома эвакуированы в гостиницу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте происшествия введен режим локальной чрезвычайной ситуации, сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для дальнейшего проживания, - отмечается в сообщении.