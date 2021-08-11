Водитель "левого" ЗИЛа на Дону протаранил легковушку, есть жертвы

Грузовой ЗИЛ протаранил отечественную легковушку на трассе в Ростовской области, есть жертвы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

"На подъезде к хутору Малоорловский от автодороги "Семикаракорск - Большая Мартыновка - Красноармейский" водитель ЗИЛа, по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги на главную и поворачивая налево через сплошную, врезался в ВАЗ-2115, который ехал по главной. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Водитель и один из пассажиров ВАЗа скончались на месте, второй пассажир умер в больнице Мартыновского района.

Грузовик не был зарегистрирован в установленном порядке, - говорится в сообщении.