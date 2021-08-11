Шойгу: в России должна быть профессиональная армия
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что российская армия должна стать профессиональной, состоящей из военнослужащих по контракту.
По его словам, нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.
"Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом", - сказал он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".
Далее глава ведомства отметил, что у военных должна быть любовь к Родине и к своей профессии, "человек должен к этому самостоятельно стремиться".
Вестник Кавказа
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