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Шойгу: в России должна быть профессиональная армия

Шойгу: в России должна быть профессиональная армия

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что российская армия должна стать профессиональной, состоящей из военнослужащих по контракту.

По его словам, нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

"Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом", - сказал он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Далее глава ведомства отметил, что у военных должна быть любовь к Родине и к своей профессии, "человек должен к этому самостоятельно стремиться".

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Вестник Кавказа

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