Шойгу: в России должна быть профессиональная армия

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что российская армия должна стать профессиональной, состоящей из военнослужащих по контракту.

По его словам, нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

"Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом", - сказал он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Далее глава ведомства отметил, что у военных должна быть любовь к Родине и к своей профессии, "человек должен к этому самостоятельно стремиться".