Следователи попробуют декриминализировать Северную Осетию – СМИ

Сотрудники главного следственного управления СКР, а также ФСБ и МВД, ранее расследовавшие десятки уголовных дел о преступлениях, совершенных чиновниками и депутатами Дагестана и Ингушетии, переключились на их коллег в соседней Северной Осетии, - пишет "Коммерсантъ".

Первыми под программу о так называемой декриминализации региона попали экс-премьер Сергей Такоев, бывший министр туризма Алан Диамбеков и гендиректор АО "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" (ОЗАТЭ) Аида Габараева, после обыска домов и квартир которых их задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предполагается, что в ближайшее время задержанных могут доставить в Москву и после предъявления обвинений арестовать Басманным райсудом.

Суть махинаций не приводится, но речь может идти об исчезновении до 500 млн рублей, которые в 2012–2015 годах выделялись республике на развитие туризма, а также субсидирование проектов, связанных с ОЗАТЭ, но фактически были расхищены.

Источники издания утверждают, что за преследованием чиновников из кабинета своего предшественника Таймураза Мамсурова, возглавлявшего республику с 2005 по 2015 год, возможно, стоит Вячеслав Битаров, руководивший Северной Осетией с сентября 2016 года по 12 апреля 2021 года.

Сотрудники центрального аппарата ФСБ и МВД активно работали во Владикавказе с прошлого года, и вот теперь их материалы оформлены в первое уголовное дело. При этом уже очевидно, что оно не станет последним: подозрения о причастности к растратам, махинациям, взяточничеству и другим преступлениям имеются в отношении еще целого ряда других бывших и действующих местных чиновников, - пишет издание.