Авария оставила без электроснабжения часть Кочубеевского округа Ставрополья

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Кочубеевском округе Ставропольского края, нарушенное сегодня утром из-за аварии, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 6:10 в Кочубеевском округе произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в пяти населенных пунктах. Всего в зоне отключения 11 тыс 674 человека, из них 3 тыс 947 детей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Обесточены села Кочубеевское, Надзорное и Балахоновское, станица Барсуковсая и хутор Саратовский, - говорится в сообщении.