Кисловодск остался без водоснабжения из-за мутной воды

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о приостановке подачи воды в Кисловодске из-за повышения ее мутности на местных очистных сооружениях.

"Город Кисловодск, полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды", - информирует пресс-служба экстренного ведомства, уточняя, что на месте проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода.

Уточняется, что в зону отключения попали более 137 тыс человек, ориентировочное время полного перехода на Кубанскую ветку водовода - 14:00 мск 11 августа.