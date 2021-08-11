Коронавирус в Казахстане не сдает позиции

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 7 657 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

В антилидерах по числу заболевших остается Нур-Султан - 1 153 инфицированных, в Алматы - 1 493 заболевших, в Шымкенте – 574 новых пациента, - передает Sputnik Казахстан.

Высоки показатели и в регионах: так, в Карагандинской области - 1 125 новых заболевших, в Атырауской – 618, в Алматинской – 350, в Актюбинской – 304, в Павлодарской – 291, в Акмолинской – 265, в Костанайской – 257, в Восточно-Казахстанской – 228, в Кызылординской – 218, в Мангистауской – 212, в Северо-Казахстанской – 157, в Западно-Казахстанской – 156, в Жамбылской – 140. Преподнесла сюрприз и Туркестанская область – здесь выявили 116 новых заболевших, и днем ранее находившаяся в "желтой" зоне, область перешла в "красную".

В данный момент в "красной" зоне находятся все регионы страны. Всего в Казахстане с начала пандемии выявлено 656 777 заболевших, выздоровело 540 850 казахстанцев.