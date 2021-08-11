Кубань поддержала больницу во Владикавказе кислородом

Цистерну с кислородом доставили сегодня из Краснодара в республиканскую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа. Здесь в понедельник произошла авария на кислородной станции.

"Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло. Он лично контролирует ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что согласно распоряжению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион направит в ближайшие дни в медучреждения Северной Осетии 24 т кислорода.