Гинцбург оценил эффективность "Спутник V" против различных штаммов коронавируса

Вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех известных новых штаммов коронавируса, выразил уверенность директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, опыт гражданского оборота показывает, что вакцина полностью безопасна и высокоэффективна. "Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, а также против и тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют", - сказал он, исключив последующие негативные реакции вакцины на организм, передает РИА Новости.

Напомним, что в гражданский оборот с момента регистрации препарата поступило более 40 млн доз "Спутника V".