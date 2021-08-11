Столичный регион захватили дожди с грозами

Сегодня в Москве и области ожидаются облачная погода, кратковременные дожди и грозы, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха составит плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-24", - рассказала она, передает РИА Новости.

Количество осадков будет распределяться по-разному, но в среднем надо рассчитывать примерно на 7-10 мм при норме для августа 82 мм, - поведала Волосюк.

Ветер будут дуть восточный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление останется в норме и составит 747 мм рт ст, - добавила синоптик.