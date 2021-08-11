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Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Минувшей ночью в 01:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района страны из оружия различного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице в интернете.

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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