Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Минувшей ночью в 01:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района страны из оружия различного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице в интернете.

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.