В Казахстане за полгода выпустили свыше 5 млн доз вакцины "Спутник V"

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) произвел уже свыше 5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В КФК также отметили, что до конца 2021 года намерены существенно увеличить данный показатель.

Помимо этого, в пресс-службе обратили внимание на то, что организация выпуска "Спутник V" в Караганде была технически сложной. "За короткий промежуток времени мы организовали холодовую цепь для хранения и перевозки вакцины при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Нами были проведены необходимые работы по валидации процесса и квалификация необходимого для работы оборудования", - приводит ТАСС сообщение КФК.

С начала пандемии в Казахстане диагностировали 649 120 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 533 329 жителей страны, умерли - 6973.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 203 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.