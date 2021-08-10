Ипподром все же перенесут на левый берег Дона в Ростове

Ростовский ипподром все-таки переедет на левый берег Дона, об этом рассказал министр спорта области Самвел Аракелян.

По его словам, объект перенесут на территорию у памятника Тачанке, там создадут детскую конно-спортивную школу, пишет АиФ-Ростов.

В целом в комплекс войдут закрытый и открытый манежи с трибунами, школа жокеев и наездников, конюшни на 160 животных, ветклиника, поле для конкура и тренировочная площадка для лошадей.

В первую очередь область должна будет организовать коммуникации, в 2023-204 годах инвестор возведет комплекс. Тогда и будет рассмотрен вопрос переноса ипподрома.

Напомним, по генплану на месте действующего ипподрома должны быть построены жилые высотки.

В 2011 году новый ипподром собирались строить на площадке в районе нынешнего стадиона "Ростов-Арена", затем велась речь о переезде его в станицу Старочеркасскую, но эти планы также не были реализованы.